Europese autoverkopen zitten diep in het slop

In Italië en Spanje werden in november ruim 20 procent minder auto's verkocht dan een jaar eerder. In Frankrijk lag het aantal nieuwe auto's dat op kenteken werd gezet ruim 19 procent lager dan in november 2011. Belgische autodealers zagen de verkopen met ruim 11 procent dalen.

In Spanje werden de verkopen nog enigszins ondersteund door de subsidie op de aankoop van een nieuwe auto, die begin oktober werd ingesteld. Volgens de Spaanse brancheorganisatie waren de verkopen zonder die steun met 35 procent gedaald.

Omgekeerd beeld

Eerder op de dag meldden RAI Vereniging en de Bovag al dat de autoverkopen in Nederland vorige maand met ruim 26 procent duikelden.

De automarkt in de Verenigde Staten vertoont een compleet omgekeerd beeld. Daar namen de verkopen van diverse grote merken vorige maand sterk toe. Ford en Chrysler meldden zelfs de sterkste novembermaand in de VS in bijna 10 jaar tijd.

Autoproducenten profiteren op de Amerikaanse markt van het economisch herstel en van de naweeën van de orkaan die het noordoosten van het land eind oktober trof. Daardoor werden autoverkopen in die maand uitgesteld tot in november. Daarnaast zorgde de schade van de storm ervoor dat meer mensen een nieuwe auto nodig hadden.