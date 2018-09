Wat U Raakt: Hoofdpijnborrel

Honderdvijfentwintigduizend euro gooit Den Haag het raam uit voor z’n nieuwjaarsfuif. Dik vijftig euro per genodigde. Het luxe brasfestijn wordt gehouden in de hal van het stadhuis en gewone Hagenaars mogen alleen op uitnodiging naar binnen, want boze burgers kan men op zo’n politiek onderonsje niet gebruiken.

Van de vier grote steden verkwist Den Haag veruit het meeste aan z’n nieuwjaarsreceptie. Amsterdam ziet sinds enkele jaren af van zo’n vertoning, Utrecht schudt uitbundig handjes voor ’slechts’ 65.000 euro en Rotterdam behelpt zich met een karige 10.000 euro. Hoeveel gratis drank kun je daar nou nog voor kopen? Ik zie het nog gebeuren dat er in de Maasstad straks niemand komt opdagen met beste wensen: te goedkope flessen!

Alsof er geen crisis bestaat, ontvangen ook tal van kleinere gemeenten begin volgende maand hun politieke, zakelijke en ambtelijke vriendjes met royale hoeveelheden drank en snacks, op kosten van de bloedende burgers.

Bedorven

Bedorven gemeentepolitiek.

Waar halen die schaamteloze kaviaarregenten de euvele moed vandaan om in tijden van overbelaste voedselbanken, exploderende werkeloosheid en verkommerende bejaarden honderdduizenden euro’s te verbrassen? Van gestolen geld, nota bene onder bedreiging afgeperst van de burgerij, die wanhopig wegzakt in hun schuldenmoeras.

De overheid wil maar niet snappen dat burgers zich pas kunnen neerleggen bij verplichte bezuinigingen als eerst de overheid zélf stevig bezuinigt, dus inkrimpt. Het bestuur heeft lak aan de burgers: kelderende huizenprijzen, maar gemeenten gooien de WOZ omhóóg!

Onze hooghartige vertegenwoordigers wanen zich onaantastbaar, maar heten onuitstaanbaar als je het aan de mensen op straat vraagt.

In dezelfde week dat Hagenaars zich massaal uitspraken tégen de bouw van een nieuwe Stopera met een instapprijs van 180 miljoen, stemde hun gemeenteraad er juist vóór. Volksvertegenwoordigers, maar het volk kan barsten - zolang het maar betaalt.

Hoeveel ’beste wensen’ zouden gemeenten oogsten als zij, uit fatsoen tegenover hun crisisslachtoffers, besluiten dat er op hun nieuwjaarsrecepties geen alcohol wordt geschonken?

Heeft u nog wensen of gedragstips voor onze notabelen?