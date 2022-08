Rusland staakt inspecties die onderdeel zijn van nucleair verdrag

Volgens Moskou betekent dit dat Rusland ook geen inspecties meer kan uitvoeren op Amerikaanse wapenbases. "Door dit besluit hebben de VS een voordeel gekregen", aldus het Kremlin.

Rusland zegt dat het deze maatregel heeft genomen, omdat de huidige voorwaarden "niet meer in lijn zijn met de realiteit van het moment". De inspecties kunnen weer worden opgestart, als er nieuwe voorwaarden aan worden verbonden. Wat voor voorwaarden dat zijn, zegt Rusland niet.

Het Kremlin deed vorige week een openbare oproep aan de VS om de onderhandelingen over een nieuw verdrag op te starten. Het huidige verdrag loopt in 2026 af. Het START-verdrag moet ervoor zorgen dat het aantal kernwapens in de wereld niet groeit.