’Neem spierziekte SMA op in hielprikscreening’

SMA is een spierziekte die tot ernstige verlamming en zelfs de dood kan leiden. Hoe eerder de ziekte wordt opgespoord, hoe eerder het een halt kan worden toegeroepen. Voor de Gezondheidsraad is dat ene belanrijke reden om staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) te vragen om SMA voortaan op te nemen in de hielprik, zodat het vroeg kan worden opgespoord.

Kinderen kunnen van SMA nog niet worden genezen. Vooralsnog kan alleen een peperduur middel worden ingezet om de ziekte ’stil te zetten’. Dat middel, Spinraza, is veel in het nieuws geweest. Het is zo duur dat het de vraag was op het wel in het basispakket van de zorgverzekering moest worden opgenomen. Aanvankelijk kregen alleen hele jonge kinderen het vergoed, maar inmiddels ziet het ernaar uit dat het voor iedereen in het basispakket komt.

De hielprik wordt sinds 1974 in de eerste week na de geboorte van een kind gedaan. Via een speciaal apparaatje worden enkele druppels bloed afgenomen uit de hiel van de baby. Deelname aan deze gratis prik is vrijwillig en ouders moeten er hun toestemming voorgeven.

Via de hielprik kunnen tal van ziektes worden opgespoord. Ze zijn vaak ernstig en ongeneeslijk. Het gaat bijvoorbeeld om taaislijmziekte, stofwisselingsziekten, of aandoeningen aan de schildklier.

Of het kabinet SMA inderdaad in de hielprik gaat opnemen, is nog niet bekend. Staatssecretaris Blokhuis neemt daar later dit jaar een beslissing over.