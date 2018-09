Amsterdam Light Festival is de eerste feestelijke gebeurtenis in een reeks van vele. Volgend jaar wordt namelijk een jaar vol hoogtepunten; het zogenaamde Amsterdamse Jubeljaar 2013. Zo bestaan de grachten 400 jaar, het Concertgebouw 125 en stadsdierentuin Artis 175 jaar. Bovendien zal het Rijksmuseum na een jarenlange verbouwing 13 april 2013 opnieuw worden geopend door koningin Beatrix. Al met al zal 2013 een feestjaar worden met een hoop bijzondere activiteiten. Het startsein voor al deze hoogtepunten wordt gegeven door Amsterdam Light Festival.

„Een lichtfestival biedt kunst voor een zeer breed publiek. En als er één stad is waar dat prachtig kan, is het Amsterdam, want het spel van licht en water in deze stad is uniek”, legt Felix Guttmann, voorzitter Stichting Amsterdam Light Festival, uit.

Het evenement concentreert zich rond de Amstel. Kunstenaars uit acht landen en vier continenten zorgen tussen 17.00 en 22.00 uur voor een waar lichtspektakel in dit deel van de stad. Zo ligt er een ponton in de Amstel met een zeven meter hoge constructie in de vorm van een ei, OVO, een kunstwerk van Koert Vemeulen, Pol Marchandise, Mostafa Hadi en Marco Viñals Bassols. Door het spel van licht (in 22 minuten komen er 724 verschillende lichtstanden voorbij), geluid en water (reflecties in het water en mist die danst in de wind) lijkt OVO een bovennatuurlijke ervaring. De toeschouwer wordt deel van het kunstwerk wanneer hij de gracieuze, prachtige structuur binnen gaat. Het ei symboliseert geboorte, transformatie en perfectie.

De curator van het festival, Rogier van der Heide: „Van alle kunstvormen is de lichtkunst wellicht het meest geschikt voor een openbare ruimte. Zo is het er en zo is het er niet… Licht staat niemand in de weg. Overal ter wereld investeren overheden in lichtfestivals. Ze geven meer betekenis aan de openbare ruimte, laten de schoonheid van eenvoud zien en, dat is wellicht het belangrijkste, brengen mensen bij elkaar. Of het nu in Singapore, Lyon, Gent, Eindhoven of in Sydney is: lichtfestivals maken een feest van de openbare ruimte.”

Het festival is verdeeld in vier onderdelen: Boulevard of Light, Illuminade, Christmas Canal Parade en Socialight. Natuurlijk haken Amsterdamse musea, theaters, restaurants, winkels, stadsdelen en het bedrijfsleven in op deze thema’s.

De ’Boulevard of Light’ vormt zes weken lang de basis van het festival. Diverse panden van culturele instellingen met een publieksfunctie aan de Amstel (tussen Munt en Amstel Hotel) worden van 7 december tot 20 januari 2013 op een bijzondere of kunstzinnige wijze aangelicht. Op bruggen en de sluis spelen kunstenaars ook met bijzonder (led)licht. De bekende Nederlandse lichtkunstenares Titia Ex heeft de eer een kunstwerk te maken van de iconische Magere Brug.

Van 14 tot en met 30 december kan er een bijzondere avondwandeling worden gemaakt, dwars door Amsterdam. Tijdens het onderdeel Illuminade kunnen bezoekers op verschillende plekken lichtkunstwerken bekijken. Een wandelroute waarin lichtkunstenaars en licht als kunstvorm centraal staan. Werken van zowel gevestigde namen als nog onbekend talent zijn te zien.

Tijdens de Christmas Canal Parade, 15 december, zal onze hoofdstad in kerstsfeer worden gebracht. Tientallen boten met prachtige verlichting zullen door de grachten varen. Verspreid langs de route zorgen zangkoren voor een compleet winters plaatje.

Socialight benadrukt het Amsterdamse karakter van het festival. Verschillende projecten betrekken Amsterdammers van alle leeftijden en verschillende stadsdelen bij de invulling van het festival. Zo maken onder andere basisschoolleerlingen hun eigen lampenkappen. Deze worden tijdens het festival op een van de pleinen opgehangen en tentoongesteld. En er is een wedstrijd georganiseerd door studenten uit de stad: wie versiert het mooist zijn fiets met lichtjes?

