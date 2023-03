Premium Het beste van De Telegraaf

Gevluchte Oekraïners werken zich slag in de rondte in dronefabriek: ’Helft van het personeel is ineens vrouw’

Door MISCHA VAN DIEPEN

Tatjana Tarasova begon in december op de dronefabriek. Haar man zit bij het leger. Ⓒ De Telegraaf

RIGA - Op een bedrijventerrein in de Letse hoofdstad Riga zetten Oekraïners drones in elkaar die hun landgenoten aan het front hoge ogen moeten geven. „Wij zijn officieel onderdeel van de verdediging van Oekraïne”, zegt oprichter Ivan Toltsjinski van dronefabrikant Atlas.