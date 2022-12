Tweede Kamer debatteert over mondkapjesdeal Van Lienden: ’Wat een lef dat ie op de tribune gaat zitten’

„Wat een lef dat ie op de tribune gaat zitten”, zegt BVNL-Kamerlid Wybren van Haga in een onderonsje waar de microfoon per ongeluk nog aan staat tegen zijn PVV-collega Fleur Agema. „Hij heeft schijt aan ons, schijt aan het volk.” Agema neemt het zowaar nog even op voor Van Lienden: „Het gaat wel over hem.” Het is ’misschien ook wel dapper’, vindt ook Van Haga uiteindelijk.

Uit het niets gaat de bel in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Kamerleden Fleur Agema en Wybren van Haga maken van de gelegenheid gebruik om te roddelen over de binnenlopende Sywert van Lienden. Het artikel gaat verder onder de video.

Maar de oppositie-Kamerleden tonen in het debat zelf weinig genade voor Van Lienden, die inderdaad in een grijze hoodie is aangeschoven op de publieke tribune. Hij is door zijn mondkapjesdeal van 100 miljoen euro inmiddels persona non grata, omdat hij eerder bezwoor ’om niet’ de beschermingsmiddelen te leveren maar toch een miljoenenwinst eraan overhield.

Bekijk ook: BMW Sywert van Lienden geveild door Openbaar Ministerie

Bekijk ook: Ministerie deed er alles aan om Van Lienden te vriend te houden

Doordat Van Lienden zijn CDA-contacten gebruikte om zijn mondkapjes aan de man te brengen, werd de zaak ook een politieke bom. Daarom krijgen ook Hugo de Jonge, die als toenmalig coronaminister zijn CDA-partijgenoot Van Lienden binnenhaalde, de huidige minister voor Langdurige Zorg Helder en het hele ministerie van Volksgezondheid ervan langs. Ook voormalig CDA’er en nu onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt wordt aangekeken op zijn rol: hij vroeg, onder meer op instigatie van Van Lienden, om het schrappen van btw voor partijen die zonder winstbejag mondkapjes wilden leveren.

Opvoeren druk

Van Lienden wist de druk via sociale media op te voeren om zijn mondkapjesdeal erdoor te drukken, concludeert SP-Kamerlid Maarten Hijink. „Een heel dure deal om vervelende tweetjes af te kopen”, recenseert hij. „Met 100 miljoen werd de mond van Sywert van Lienden dichtgesmeerd”, foetert Agema. Volgens Van Haga is de mondkapjesdeal een ’schoolvoorbeeld van symbool- en vriendjespolitiek’. PVV en BVNL vinden, net als FvD en Denk, dat minister Helder, die pas ruim anderhalf jaar na het ontstaan van de deal aantrad, nog moet opstappen.

Op de tribune heeft Van Lienden moeite om niet te reageren op het debat, tot irritatie van VVD-Kamerlid Judith Tielen: „Het stoort me dat er nee wordt geschud, ja geknikt, naar de hemel gekeken.” Ze vraagt de voorzitter van het debat ’hem te waarschuwen of anders te verwijderen’.

Voor Helder en de Jonge zijn de coalitiepartijen milder. CDA-Kamerlid Joba van den Berg gaat ervan uit dat de bewindspersonen en ambtenaren alles met de goede bedoelingen hebben gedaan. „We kijken nu terug op iets wat tweeënhalf jaar geleden in een week tijd is gebeurd. Het is altijd makkelijk om de koe in de kont te kijken.” Het levert haar hoon op uit de oppositie, die vindt dat de CDA’er ’zich belachelijk maakt’ en ’er een potje van maakt’.

Maar ook VVD-Kamerlid Tielen ziet het debat als ’een stap op weg naar een punt achter’ het dossier. Dat bewindspersonen en ambtenaren in crisistijd hun netwerk aanwenden om iets te regelen, snapt ze wel: „Netwerken zijn belangrijk om mensen met elkaar in verbinding te brengen.” D66-Kamerlid Wieke Paulusma kijkt Van Lienden aan als ze zegt dat ze ’de arrogantie van de hoofdrolspeler stuitend’ vindt. Maar om de minister om deze zaak naar huis te storen, dat is volgens haar ’niet aan de orde’. De verdedigingslijn van de coalitie zorgt voor frustratie bij Agema. „Dan kunnen we wel naar huis”, roept ze uit.

VVD’er Tielen zet wel kanttekeningen bij het onderzoek dat Deloitte heeft gedaan naar de deal, die weinig nieuwe grote feiten naar boven bracht. Vooral omdat dat wel 6 miljoen euro kostte, exclusief btw: „De kosten zijn wel heel hoog, was dat het geld wel waard?” Kamerlid Pieter Omtzigt vraagt zich bovendien af of het wel deugt dat het ministerie zelf opdrachtgever was van een onderzoek naar het eigen functioneren. Wat hem betreft neemt de Tweede Kamer die rol over.