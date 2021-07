Mishandeling journalist toch voor de rechter

Dat bevestigt advocaat Sébas Diekstra, die de huidige Telegraaf-verslaggever bijstaat, en na het sepot namens hem een zogeheten artikel 12 Sv-procedure instelde. Een avondje gezellig stappen eindigde voor Holtrop in het ziekenhuis nadat hij om onbekende redenen in elkaar werd geslagen.

Op Instagram plaatste hij na de aanval een foto waarop zijn verwondingen duidelijk te zien waren. „Een of andere leukerd vond het fantastisch om de Rico Verhoeven uit te hangen. Resultaat: gebroken jukbeenderen en een hersenkneuzing. THANKS!”

Holtrop werkte vanaf 2014 jaren voor PowNews. Ook heeft hij al lange tijd een eigen YouTube-kanaal. Inmiddels is hij eveneens verbonden aan De Telegraaf.

’Onvoldoende bewijs’

Het Openbaar Ministerie gaf in eerste instantie aan dat er ’onvoldoende’ was om te komen tot wettig en overtuigend bewijs dat de beoogde verdachten degenen waren die de journalist hadden geslagen. Daar waren Diekstra en zijn cliënt het niet mee eens omdat getuigenverklaringen duidelijk wijzen in de richting van deze verdachten.

Ook waarnemingen van agenten zouden in deze richting wijzen. Om die reden spande de raadsman de artikel-12-procedure aan. Met succes, nu het hof woensdag heeft bevolen dat de beklaagden alsnog moeten worden vervolgd.

’Ik ben er tevreden over’

Holtrop geeft in een reactie aan het ’niets minder dan terecht’ te vinden dat zijn mishandeling alsnog voor de rechter komt. „Het is een eerste stap naar gerechtigheid. We zijn er nog niet. De verdachten moeten zich nu verantwoorden voor de strafrechter en ik hoop onder andere antwoord te krijgen op de vraag of de mishandeling met mijn werk te maken had. Dat is namelijk nog altijd niet uit te sluiten.”

Als blijkt dat dat zo was, kan dat leiden tot een zwaardere straf omdat geweld tegen media strenger wordt bestraft.

„Het is goed om te constateren dat het correctiesysteem van artikel 12 Strafvordering regelmatig goed werkt”, zegt Diekstra er zelf over. „Je ziet dat ook het OM, specifieker de advocaat-generaal, regelmatig heel anders naar een kwestie blijkt te kijken dan de officier die de zaak geseponeerd heeft.”