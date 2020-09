Virusdruppels blijven tot half uur in lift hangen

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam UMC.

Gemiddeld blijven de ’aerosolen’ tien tot twintig minuten zweven. Maar als de deur dicht is en dat blijft tot de volgende weer op het knopje drukt, kan dat dus langer zijn.

De onderzoekers pleiten er dan ook voor om liftdeuren bij stilstand altijd open te houden. In dat geval is de lucht in enkele minuten ’geklaard’.

Aerosolen worden steeds meer gezien als een mogelijke overdrager van corona.

Luid praten

Niet alleen hoesten verspreidt mogelijk corona, ook luid praten in een lift zorgt ervoor dat er langdurig besmettingsgevaar is. Spreken levert honderdduizenden druppeltjes per minuut op. Eén keer hoesten komt neer op een paar miljoen druppeltjes.

Onduidelijk is nog steeds hoeveel deeltjes je binnen moet krijgen om besmet te raken.

De onderzoekers raden aan liftdeuren langer open te laten staan en zo min mogelijk te praten en te hoesten in een lift, of een adequaat gezichtsmasker te dragen.