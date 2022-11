Toch man vermist na instorten gebouwen Lille: ’Hij neemt zijn telefoon niet op’

Twee gebouwen in de Rue Pierre Mauroy in het centrum van Lille zijn zaterdag rond 9.15 uur ingestort. Het pand in de winkelstraat was ’s nachts al uit voorzorg ontruimd, na een meldingbij de hulpdiensten, zo meldt BFM TV.

„Een man kwam om drie uur ’s nachts thuis en realiseerde zich dat de muur van het gebouw wat gebogen stond”, aldus burgemeester Martine Aubry. „Vervolgens waarschuwde hij de politie en brandweer, die vaststelden dat er een reëel risico op instorten was en het gebouw evacueerden.”

Eén vermiste

De burgemeester, die aangeeft dat de gevel van het gebouw recent gerenoveerd was, ging er net als alle hulpdiensten aanvankelijk vanuit dat er geen slachtoffers waren. In de loop van de middag bleek toch dat één van de bewoners vermist was.

„We zijn er bijna zeker van dat deze persoon onder het puin ligt”, zegt woordvoerder Stéphane Beauventre van de brandweer. „Hij neemt zijn telefoon niet op, zijn auto staat nog op de parkeerplaats en hij is niet op zijn werk verschenen.” Een zestigtal brandweerlieden zijn ingezet om de man te vinden te vinden. De reddingsdiensten proberen het puin handmatig te verwijderen.

Aangrenzende gebouwen ontruimd

Ook de aangrenzende gebouwen, onder meer een hotel, werden al ontruimd en het hele gebied werd afgezet. De schade in het centrum van de stad is erg groot. „Ik voelde een grote trilling”, zo verklaarde een getuige kort na het instorten aan BFM TV. „We wisten eerst niet wat we moesten doen. Toen het iets rustiger werd, gingen we naar buiten en zagen we het gebouw instorten.”