Twee gebouwen ingestort in Lille: ’Ik tril nog steeds’

De gebouwen stonden aan een straat vlakbij het Place du Théâtre, waar op een gemiddelde zaterdagochtend veel winkelend publiek loopt.

„Een jonge man kwam om drie uur ’s nachts thuis en realiseerde zich dat de muur van het gebouw wat gebogen stond”, aldus burgemeester Martine Aubry. „Vervolgens waarschuwde hij de politie en brandweer, die vaststelden dat er een reëel risico op instorten was en het gebouw evacueerden.”

De burgemeester, die nog meegaf dat de gevel van het gebouw gerenoveerd werd, is duidelijk nog altijd aangedaan door de feiten. „Ik tril nog steeds”, verklaarde ze. „Wat als de jongeman niet ’s nachts was thuisgekomen of geen contact met ons had opgenomen? Dan waren er vanochtend zeker doden gevallen.”

De hulpdiensten en de politie zijn momenteel nog altijd massaal ter plaatse. Ook de aangrenzende gebouwen, onder meer een hotel, werden al ontruimd en het hele gebied werd afgezet. Er zouden geen doden gevallen zijn door de instorting, al is de schade in het centrum van de stad wel groot.

„Ik voelde een grote trilling”, zo verklaart een getuige nog aan BFM TV. „We wisten eerst niet wat we moesten doen. Toen het iets rustiger werd, gingen we naar buiten en zagen we het gebouw instorten.”