Marechaussee treft recordaantal wapens aan in auto's

Maar liefst 252 wapens lagen er afgelopen jaar in dashboardkastjes, onder stoelen of in kofferbakken, zo schrijft het AD. Een jaar eerder waren dat er nog 155, het jaar daarvoor 120. Criminelen blijken ook steeds inventiever te worden bij het verstoppen van de spullen in verborgen ruimtes. De marechaussee stuitte op echte meesterwerken waarbij ze op een combinatie van knoppen moesten drukken om de verborgen ruimte in de achterbank te openen.

Een duidelijke verklaring voor de stijgende criminaliteit in de grensstreek is er niet. Mogelijk speelde een rol dat er minder verkeer was en dat de pakkans voor criminelen daardoor flink groter werd.