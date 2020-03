OM: advocaat van Taghi strooit met ’gevoelige informatie’

Dat meldt misdaadverslaggever Mick van Wely die de zaak voor De Telegraaf volgt vanuit de rechtszaal (zie zijn tweets onder dit verhaal).

Ook het Openbaar Ministerie maakt bewaar. De identiteit van de politiemensen die Taghi arresteerden zou daardoor bekend kunnen worden.

Weski betoogde dat Taghi onrechtmatig uit Dubai zou zijn ’ontvoerd’ naar Nederland. Daarbij zou hij ook zijn mishandeld. Volgens het OM was het Dubai zelf dat Taghi uitzette.

Inleidende zitting tegen Taghi

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp is vrijdag een inleidende zitting in de strafzaak tegen Ridouan Taghi begonnen. De beruchte beklaagde heeft aangekondigd zijn stoel in de zwaarbeveiligde rechtszaal leeg te laten en hij was er dan ook niet.

Zijn advocaat Inez Weski zal Taghi's belangen behartigen. Zij heeft bevestigd dat haar cliënt in zijn cel in de extra beveiligde gevangenis in Vught blijft en zich niet naar Amsterdam wil laten vervoeren. Het officiële ’wegblijfformulier’ (een zogeheten afstandsverklaring) heeft Taghi niet willen ondertekenen.

Taghi heeft sinds zijn arrestatie afgelopen december niets willen verklaren. Hij is inmiddels twee keer door de politie verhoord, liet het Openbaar Ministerie weten, maar daar hield hij de kaken op elkaar over de zaken waar hij van verdacht wordt.

Ridouan Taghi (42) wordt ervan verdacht dat hij een uiterst gewelddadige bende heeft geleid, die de ene na de andere liquidatie heeft gepleegd en er ettelijke plannen voor heeft gesmeed. Op de aanklacht staan vijf moorden, naast een reeks moordplannen en -pogingen. Niet uitgesloten is dat deze lijst nog zal worden uitgebreid, diverse onderzoeken zijn nog in volle gang.

Taghi is de onbetwiste hoofdverdachte in het proces Marengo, waarin in totaal zeventien verdachten terechtstaan. De rechtbank heeft de behandeling van zijn zaak tegen om "logistieke redenen" voorlopig afgesplitst van die van zijn vermoedelijke handlangers. Afgelopen week waren de andere verdachten aan de beurt, daar waren twee dagen voor uitgetrokken.

In december pakte de politie in Dubai Taghi in zijn schuilplaats aldaar op en droeg hem binnen enkele dagen over aan Nederland. Hij is jarenlang voortvluchtig geweest. Vorige maand arresteerde de Colombiaanse politie Taghi's vermeende rechterhand Saïd R. in de stad Medellín. De rechtszaak tegen beide vermeende kopstukken is al op gang gebracht toen zij nog spoorloos waren.

Taghi's advocaat Inez Weski heeft eerder al geprotesteerd over de gang van zaken rond de overdracht van Taghi van Dubai aan Nederland. Volgens Weski is er sprake geweest van een „verkapte uitlevering” en zelfs van „ontvoering”. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de raadsvrouw de rechter zal vragen de strafvervolging ongeldig te verklaren.

Voor het bewijs tegen Taghi c.s. beschikt justitie over tientallen verklaringen van kroongetuige Nabil B. en een enorme hoeveelheid geheime, ontsleutelde berichten tussen de verdachten onderling.