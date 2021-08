Feyenoord veroordeelt brandstichting bij voorzitter Roze Kameraden hevig: ’Dit gaat alle perken te buiten’

Feyenoord-woordvoerder Raymond Salomon: „Uiteraard veroordelen wij dit soort acties scherp. Dit gaat alle perken te buiten. Wij zijn een club van en voor iedereen. Dat motto voeren we altijd al in alles door, en dit geldt wat ons betreft voor alle Feyenoorders.

Hij vervolgt: „Ongeacht of je gelovig of niet gelovig bent, jong of oud, gekleurd of niet gekleurd, heteroseksueel of LHBT+ér: iedereen is welkom en kan bij Feyenoord zichzelf zijn!”

Salomon: „We hebben vandaag al contact gezocht met Paul van Dorst en hopen dat de daders snel worden gepakt door de politie. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste bij zaken als poging tot brandstichting, bedreiging en intimidatie. Mocht dan blijken dat er tussen de daders een of meer mensen zitten die een seizoenskaart hebben, dan komen die personen uiteraard ook direct in aanmerking voor een stadionverbod.”

Rond 00.30 uur kreeg de politie een melding binnen van een brand. Verschillende omstanders hadden eerder die avond een knal gehoord. Er zou iets tegen een rolluik zijn aangegooid waardoor de brand is ontstaan. „Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen kon er al snel worden vastgesteld dat er inderdaad sprake was van opzet”, aldus de politie.

’Kk homos’

Het gebouw is beklad met verschillende anti-homoleuzen, zoals ’kk homos’ en ’kkr flikkers niet welkom bij FR’. Paul van Dorst, sportschooleigenaar en oprichter van de nieuwe LHBTQI+-supportersvereniging Roze Kameraden van Feyenoord, reageert geschokt op Twitter: „Dit toont maar weer aan dat er nog een hele lang weg te gaan is.”

De politie is een buurtonderzoek gestart.