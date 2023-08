Chaos in Noorwegen door noodweer, maar vrees dat ergste nog moet komen

Zomerstorm Hans zorgt voor hoogst ongebruikelijke taferelen in Scandinavië. In Noorwegen brak een dam door en ook in Zweden zijn er aardverschuivingen. Experts zeggen ook Nederland moet opletten: „Een dam die doorbreekt is een beetje te vergelijken met onze stormvloedkeringen die niet willen sluiten.”

Ⓒ ANP / Associated Press