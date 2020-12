Agent verlekkerde zich aan naaktmodel vanuit politie-heli

Dat melden Britse media. Tracy Dixon (54) werkte jarenlang als model en maakte vele Page 3-foto’s die werden afgedrukt in Britse tabloits, vrijwel altijd met ontblote boezem. Ze sleepte recentelijk de politie voor de rechter.

Dixon was boos omdat de politie geheim hield hoe vaak ze werd bespied. Voormalig agent Adrian Pogmore (53) kreeg in 2017 een celstraf van een jaar voor dat vergrijp.

Naakt gezien met super-camera

Pogmore was een ’taxpayer-funded pervert’, zei Dixon eerder. De twee hadden bij elkaar op school gezeten. Ze vreesde dat Pogmore haar ’decennialang heeft bekeken en gestalkt’. „Ik heb geen vertrouwen in de politie meer. Ik ben er ziek van.”

Pogmore gebruikte de helikopter van de South Yorkshire Police om Dixon naakt te zien liggen bij het zwembad. De heli was uitgerust met een zeer nauwkeurige camera. Dat apparaat kon nummerplaten op een kilometer afstand detecteren. Pogmore filmde ook een stel dat seks had op de veranda en bekeek een naakt koppel bij hun caravan.

Rechtszaak

Omdat de politie niet de volledige omvang van het bespieden wilde onthullen, sleepte Dixon de politieorganisatie voor de rechter. Er is nu geschikt.

Dixon eiste 200.000 pond; of dat ook betaald is, is niet duidelijk. Bronnen melden dat de politie in ieder geval alle proceskosten op zich neemt.