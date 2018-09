Rutten: Deur dicht en verder

Met tien punten uit de afgelopen vijf zware wedstrijden (AZ, Ajax, FC Twente, NEC en PSV) is Vitesse de afgelopen maand uitstekend doorgekomen, met een gedeelde tweede plaats tot gevolg. In de decembermaand staan voor de Arnhemmers louter confrontaties met ploegen uit het huidige rechterrijtje op de rol.

Roda JC is morgen te gast in het Gelredome, waarna de ploeg van Rutten achtereenvolgens VVV-Venlo, RKC Waalwijk en SC Heerenveen treft.Met name de winstpartijen in Amsterdam en Eindhoven hebben de verwachtingen in Arnhem flink aangewakkerd. „En dat hebben we natuurlijk zelf gecreëerd”, weet Rutten.

Bang voor fluitconcerten wanneer het spel of scoreverloop morgen tegenvalt, is de coach niet. „Tegen Roda JC staat het resultaat voorop, dus als ploeg moeten we ervoor zorgen dat we niet ongeduldig worden. In het jaar dat FC Twente kampioen werd, beslisten zij ook heel veel wedstrijden in de laatste tien minuten. Wij hebben in de as een aantal spelers lopen die daarop moeten letten”, wees de coach op de rol van Guram Kashia, Theo Janssen en Wilfried Bony.