VS: Laat Iraanse advocate vrij

Sotoudeh zit alleen opgesloten en zou geen toegang krijgen tot medische zorg, stelde een woordvoerster van het ministerie vrijdag. Ook zouden „ meer dan dertig andere vrouwelijke, politieke gevangenen in de gevangenis“ volgens de VS onmiddellijk moeten worden vrijgelaten.

De 49-jarige Sotoudeh zit een celstraf van zes jaar uit wegens het ondermijnen van de nationale veiligheid en propaganda tegen het regime. Haar arrestatie zorgde buiten Iran voor veel ophef. Vorige week protesteerden advocaten buiten de Iraanse ambassade in Den Haag tegen haar opsluiting.

De advocate zet zich al jaren in voor de mensenrechten. In oktober won ze de Europese Sacharovprijs voor de vrijheid van meningsuiting. Ook verdedigde ze de Nederlands-Iraanse Zahra Bahrami, die in Iran ter dood werd gebracht wegens drugsbezit.