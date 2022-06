Premium Het beste van De Telegraaf

Lange rijen op Schiphol: te weinig handjes of te veel controle? ’We zitten onszelf in de weg’

SCHIPHOL - Deze week horen veel Nederlanders dat hun vakantie op de helling gaat, omdat er te weinig security op Schiphol is. Maar kan die niet gewoon wat minder? Het is iets wat velen in de ellenlange rijen zich ook zullen hebben afgevraagd. En ja, het kan, zeggen experts. Maar het kost tijd en levert nieuwe dilemma’s op.