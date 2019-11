Wéér aanslag met vuurwerk, dit keer in Bunschoten

Een dag na de zware klap zijn veel omwonenden van de Sweelinckstraat in Bunschoten-Spakenburg nauwelijks bekomen van de schrik. „We zijn ons rot geschrokken. Ik dacht dat er een bom in de put was gegooid. Het klonk als een hele doffe klap. Het was duidelijk geen vuurwerkbommetje”, vertelt een buurtgenoot. „De tv stond heel hard aan. Maar je hoorde het geluid van de explosie erboven uit.”

De bewoners van het beschadigde huis willen niet praten. In de voordeur zit nieuw glas. Over een gat in het voorraam is een doorzichtige beschermingsplaat geplakt. Ook de buurvrouw heeft weinig trek in een praatje. Maar de knal was gigantisch, laat ze los. In de voortuin liggen glassplinters. Bij de buren wappert een rood witten politielint.

„We hoorden een klap”, vertelt mevrouw De Graaff die in de wijk woont. „Je voelde het in je lichaam trillen. We dachten: wat is hier aan de hand? Dit is geen normaal vuurwerk. Als het met oud en nieuw ook zo gaat, dan wordt het niet gezellig. Als er kennelijk zulk zwaar vuurwerk in omloop is, dan weet ik niet of ik dit jaar wel thuis wil blijven. Dan ga ik misschien wel ergens anders naar toe met de kinderen.”

De ontploffing gebeurt rond half acht en werd veroorzaakt door zwaar vuurwerk, blijkt uit onderzoek van de politie. De recherche vermoedt dat het een gerichte actie is. Er zijn twee mannen (20 en 21) aangehouden. Ze worden verdacht van betrokkenheid. De politie is hard op zoek naar tips.

Huis uit

Zondagochtend was het raak op Urk. Daar ontplofte vermoedelijk zwaar vuurwerk bij een woning aan de Golfoploop. Het pand raakte zo zwaar beschadigd dat de bewoners noodgedwongen het huis uit moesten. De politie is hard opzoek naar de daders.

Bekijk ook: Zwaar vuurwerk ontploft bij huis in Urk

De ravage is gigantisch. Een binnenmuur is door de klap weggeblazen, blijkt uit beelden die de politie heeft vrijgegeven. „Onvoorstelbaar”, zegt de waarnemend burgemeester Ineke Bakker tegen Omroep Flevoland. „Niet te bevatten dat iemand überhaupt op het idee komt om zoiets te doen.” Volgens haar veroorzaakte de explosie zoveel luchtdruk dat zelfs de achtergevel is getroffen.