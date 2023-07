Duinbrand Heemskerk onder controle, brandweer bezig met nablussen

Bij de brand kwam veel rook vrij die tot in de verre omtrek te ruiken was. Het getroffen gebied ligt ten noorden van Wijk aan Zee (Noord-Holland) en is volgens de veiligheidsregio minder dan 100 vierkante meter groot. „Dat is het deel dat echt in brand heeft gestaan”, zegt een woordvoerder. Ze sluit echter niet uit dat een groter deel van het gebied schade heeft opgelopen door bijvoorbeeld de hitte of as.

Voor het blussen gebruikt de brandweer onder meer nabijgelegen natuurwater. De boswachter was aanwezig om daarover met de brandweer te overleggen. Verder werd een politiehelikopter ingezet om beelden te maken, om de brand goed in kaart te krijgen.