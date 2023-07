Veel brandweer bij grote duinbrand in Heemskerk

De veiligheidsregio vraagt iedereen weg te blijven. Er is veel rook en die is tot in de verre omtrek te ruiken. Het gaat om een gebied ten noorden van Wijk aan Zee (Noord-Holland). Het getroffen gebied is volgens een voorlopige schatting van de veiligheidsregio minder dan 100 vierkante meter groot.

Waterbedrijf PWN en de boswachter zijn aanwezig om met de brandweer te overleggen. Een politiehelikopter maakt beelden om de brand goed in kaart te krijgen.