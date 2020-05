Asielzoekers azc Sneek moeten in quarantaine

De besmette migranten worden daarom verplicht in isolatie geplaatst op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het Groningse Zoutkamp. Asielzoekers mogen in de tussentijd dat ze op de locatie verblijven de woonruimte niet verlaten.

„Er is gekozen voor deze aparte opvang voor besmette bewoners uit Sneek en hun gezinsleden of huisgenoten, om de niet besmette azc-bewoners maximaal te kunnen beschermen”, laat een woordvoerder van het COA weten. „Dit doen we om de verspreiding zo snel mogelijk de kop in te drukken. Op de locatie aldaar is onvoldoende mogelijkheid om de verschillende groepen gescheiden van elkaar te huisvesten.”

„Deze quarantaine- en isolatieperiode in Zoutkamp zal maximaal twee weken duren, maar is afhankelijk hoe de besmettingen zich verder zullen ontwikkelen”, laat het COA weten. „Tot nu toe hebben besmette bewoners van azc Sneek milde tot geen gezondheidsklachten. Als de quarantaine of isolatie op aangeven van de GGD kan worden opgeheven, zullen de mensen terugkeren naar azc Sneek.”

Niet iedereen getest

Volgens GGD-Friesland directeur Margreet de Graaf zijn nog niet alle asielzoekers gecontroleerd op COVID-19. „Een aantal bewoners is niet getest, omdat zij niet op de locatie aanwezig waren. Zij verblijven elders, ruim vóór een eerste azc-bewoner met het coronavirus besmet bleek te zijn. Sinds 16 maart is de wekelijkse meldplicht in het azc opgeschort en zijn de scholen gesloten. Verschillende bewoners zijn hierdoor naar familie of vrienden buiten het azc gegaan.”

Door de noodmaatregel zullen nieuwe asielzoekers die zich in Nederland melden niet meer worden opgevangen in Zoutkamp. De locatie werd tot nu toe gebruikt als eerste opvang voor vreemdelingen die sinds de coronapandemie Nederland binnen komen. Deze migranten worden nu in Ter Apel of Budel ondergebracht.