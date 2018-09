Amarantis kijkt uit naar resultaat onderzoek

Hij hoopt dat de onderzoekscommissie maandag duidelijke analyses en een lijstje met geleerde lessen presenteert. De uitkomsten zijn volgens Wintels van grote waarde, niet alleen om problemen in de toekomst te voorkomen, maar ook om het verleden af te kunnen sluiten.

Amarantis kwam eind 2011 in acute financiële problemen. De onderwijskolos - met 30.000 leerlingen in het middelbaar en beroepsonderwijs - werd in 5 delen opgeknipt en 250 mensen werden ontslagen.

Toenmalig minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, besloot garant te staan voor een lening om de instelling uit de problemen te helpen. Ook besloot ze de kwestie te laten onderzoeken. Omdat de Tweede Kamer bezorgd was over de situatie op andere scholen, liet de minister daarnaast de financiële situatie van het hele MBO bekijken.

De resultaten van het onderzoek zullen volgens Wintels niet leiden tot een nieuwe start voor Amarantis. Sinds 1 augustus is de reorganisatie van Amarantis rond, evenals de herfinanciering. „De doorstart is dus al gemaakt”, legt Wintels uit.

Toch is het rapport volgens de interim-voorzitter zeker geen mosterd na de maaltijd. „Mensen hebben hun ziel en zaligheid in Amarantis gestopt en veel ellende meegemaakt”, stelt Wintels, en dus hebben ze recht op antwoorden.

Voor de minister is het deel van het onderzoek over het toezicht op de onderwijsinstelling ook van belang. Van Bijsterveldt wilde inzicht krijgen of de onderwijsinspectie, maar ook de raad van toezicht van Amarantis, zelf hun werk goed hebben gedaan. Ook is het handelen van de accountant en dat van het ministerie onder de loep genomen.

Het onderzoek naar Amarantis werd in eerste instantie geleid door Martin van Rijn. Omdat hij staatssecretaris van Volksgezondheid werd, zijn de taken overgenomen door de Heerlense wethouder Riet de Wit. Zij maakte ook deel uit van de commissie. De conclusies zullen worden aangeboden aan de huidige minister van Onderwijs, Jet Bussemaker.

Overigens komen maandag ook de resultaten van het MBO-brede onderzoek naar buiten.