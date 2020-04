Larry de Kat negeert eigen corona-advies

Larry’s tweet zorgde voor enige ophef. Hij is namelijk de huiskat van Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse minister-president. En premier Boris Johnson ligt al enkele dagen op de intensive care vanwege complicaties bij zijn coronabesmetting. Moest de Chief Mouser dan niet naar binnen?

De belangstelling voor de tweet was zo groot, dat de website van de Dierenartsenvereniging erdoor crashte. Daarom werd via Twitter een verduidelijking van het advies gegeven. Het betrof slechts een voorzorgsmaatregel, omdat er nog altijd geen hard bewijs is dat katten het coronavirus op mensen kunnen overdragen. Alleen katten die eraan gewend zijn om binnen te leven, zouden thuis gehouden moeten worden.

Larry trekt zich niets aan van alle ophef. Ⓒ FOTO REUTERS

Ook de perswoordvoerder van de Britse regering benadrukte tegenover de Daily Mail dat Larry geen gevaar voor anderen vormt. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, moet de handen wassen nadat hij of zij de rattenvanger van Downing Street heeft geaaid.