H&M onthult nieuw luxe merk

Dat kondigt topman Karl-Johan Persson aan. Onder de vlag van & Other Stories zal H&M onder meer schoenen, tassen, juwelen, lingerie en kleding aanbieden. De kleding van het nieuwe merk zal iets duurder, en van betere kwaliteit worden dan bij H&M, zo belooft het modeconcern donderdag.

Op de foto zijn details en sfeerbeelden van campagne te zien. Hert nieuwe & Other Stories wordt een merk voor vrouwen die een eigen stijl willen creëren die hun persoonlijkheid weerspiegeld. . De filosofie van & Other Stories is dat accessoires net zo belangrijk zijn als kleding en dat mode mode styling nodig heeft.

De collecties worden door twee designteams in Parijs en Stockholm ontworpen. Details en kwaliteit voor een toegankelijke prijs is het motto van het nieuwe merk. De verschillende lijnen binnen & Other Stories zijn zo ontworpen dat ze naar hartelust gecombineerd kunnen worden. Omdat & Other Stories naar eigen zeggen duurzame mode-items wil creëren, spelen materialen een grote rol.Behalve couture is H&M nu in vrijwel alle segmenten aanwezig. De keten hoopt met de nieuwe luxe keten het succes van COS nog te overtreffen.