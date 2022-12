’Lichtpuntjes’ van Kaag en Wilders in de sneeuw: dit zijn de kerstwensen uit politiek Den Haag

„Heel fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar”, aldus premier Rutte in een video op Twitter van de VVD. Gevolgd door minister Dennis Wiersma (onderwijs) die hoopt dat we tijd hebben voor vakantie.

Vanuit haar huiskamer filmend met een kleine kerstboom op de achtergrond, wenst ook Caroline van der Plas (BBB) iedereen een fijne kerst. „Ik wil ook alle mensen die in de kou zitten sterkte wensen. We blijven ons best doen in Den Haag om regelingen te treffen voor mensen die zo hard getroffen worden tijdens deze energie- en koopkrachtcrisis.”

Kees van der Staaij plaats een video van een kerkdienst. Met het pianospel op de achtergrond wenst hij iedereen namens de SGP „gezegende kerstdagen toe.” Hij vervolgt: „Alle goeds voor 2023 en heel veel dank voor uw warme steun, uw meeleven en uw gebed.”

Sigrid Kaag (D66) blikt terug op ’een bewogen jaar’. Ze benadrukt de mogelijkheid om moedeloos te worden van de crises, spanning en polarisatie. „Ik vind inspiratie in het kerstverhaal van Johannes: ’het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’. Ik wens u lichtpunten toe in soms donkere tijden.”

Ook Wilders heeft namens de PVV een instrumentale compilatie gelanceerd. „Ik wens iedereen een hele fijne kerst!”, luidt de tekst boven de video waarin onder andere vliegende rendieren te zien zijn en Wilders die kerstballen ophangt in de sneeuw.

Gert-Jan Segers (CU) laat ook van zich horen. „God doet niet alleen van alles vóór ons, Hij is nu ook echt bíj́ ons. Dat is kerst. Dat maakt alles anders! Ik wens jullie allemaal mooie, fijne, gezegende dagen toe en geniet van alle gezelligheid!”

Bij1, de partij van Sylvana Simons, wenst op Twitter iedereen een „strijdbaar 2023”.

Tot slot blikt Pieter Omtzigt (voorheen CDA) in een uitgebreide kerstboodschap terug op zijn eerste jaar als eenmansfractie. „Natuurlijk ben ik niet alleen: achter en heel soms voor de schermen ondersteunt een groeiend team mensen mij in Den Haag. Met medewerkers, een aantal vrijwilligers en stagiairs, proberen we elke dag onze taak uit te voeren: betere en eerlijke wetgeving. Daarbij letten we vooral op onze twee speerpunten: bestaanszekerheid en beter bestuur (een nieuw sociaal contract).”