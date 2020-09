1,9 miljard euro versneld naar onderhoud en vervangen bruggen en sluizen

De gigantische opgave is een erfenis van de bouwdrift in de jaren zestig. Inmiddels zijn de talrijke bruggen en sluizen aan een opfrisbeurt of vervanging toe. Dit speelt zowel bij waterwegen, snelwegen als spoorlijnen.

Tijdens de kredietcrisis is de enorme operatie vooruitgeschoven, maar langer uitstellen is geen optie meer. Het kabinet moet de portemonnee wel trekken om kuren te voorkomen. De afgelopen jaren ging het al een aantal keren mis in de techniek of door haarscheurtjes in beton. Dat kan enorme gevolgen hebben: afsluitingen voor zwaar vrachtverkeer of hopeloze files vanwege een niet sluitende brug.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft al meerdere malen uitgesproken dat er meer geld nodig is om Nederland bereikbaar te houden. Met de coronacrisis heeft ze nu een haakje gevonden om de operatie te versnellen: door geld naar voren te schuiven blijft de bouw aan het werk.

Door de versnelling kunnen onder andere de N18 en A50 eerder worden opgeknapt en mogen baggeraars aan de slag in verschillende grote rivieren en de Twentekanalen. Op het spoor worden verschillende goederenroutes opknapt en worden de monumentale stationsoverkappingen van Groningen en Leeuwarden gerestaureerd.