Terughaaloperatie voor gestrande Nederlanders

Gedupeerde reizigers kunnen zich per direct melden op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Alarmcentrales gaan gestrande Nederlanders helpen die tussen wal en schip vallen. De overheid en de reiswereld trekken maximaal 10 miljoen euro uit voor de operatie.

Momenteel zitten nog „duizenden” Nederlandse vakantiegangers vast in het buitenland die willen terugkeren, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Het is lastig in te schatten om hoeveel het precies gaat, omdat mensen die zelf tickets hebben geboekt niet geregistreerd zijn.

Maximale inspanning noodzakelijk

„Om deze specifieke groep mensen, die door de enorme impact van het coronavirus echt geen kant op kan, toch veilig naar huis te brengen, is een maximale inspanning noodzakelijk”.

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen komen als eerste in aanmerking om deze vluchten uit te voeren. „Mocht terugkeer op korte termijn onverhoopt toch niet mogelijk zijn, dan zullen de alarmcentrales waar mogelijk mensen ondersteunen om ter plekke een veilig verblijf te zoeken, totdat een thuisreis wel aan de orde is.”

Reis deels zelf betalen

Reizigers binnen Europa moeten zelf 300 euro bijdragen en buiten Europa moeten Nederlanders 900 euro betalen voor de terugreis. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: „We moeten beseffen dat dit een mega-operatie wordt in een moeilijke tijd. Daarbij doen wij ook een beroep op de Nederlanders zelf en verwachten wij dat die verantwoordelijkheid nemen in hun eigen reis, onderdak, alternatieve reisprogramma en transport.”

Buitenlandse Zaken zet het hele diplomatieke netwerk in om landgenoten te helpen en te zorgen voor landingsrechten op vliegvelden. De regeling is niet voor Nederlanders die permanent of semipermanent in het buitenland wonen.