CDA’er Heerma: ’Woningmarkt is kapot’

Heerma, die in mei Sybrand Buma opvolgde als leider van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, deed zijn uitspraken in televisieprogramma Buitenhof.

Niet actief ’kerks’

De CDA’er liet weten niet actief ’kerks’ te zijn. „Ik heb een natuurlijke neiging tot agnostiek.” Zijn partij heeft zich daar volgens hem ook in ontwikkeld. „Het CDA is niet meer een partij voor actieve christenen.”

Heerma maakt zich zorgen over de onrust onder Nederlanders. Hij hoort heel vaak dat mensen zich realiseren dat het economisch heel goed gaat, maar zich desondanks zorgen maken. „We moeten terug naar meer gemeenschapszin”, analyseert hij. Wat daar naar zijn mening bij kan helpen is het terugdringen van marktwerking. „Markt en overheid moeten ten dienste staan van de samenleving.”

Torenhoge huren

De CDA’er wees op torenhoge huren in Amsterdam die formeel onder ’middenhuur’ vallen, maar die voor mensen in de middenklasse onbetaalbaar zijn. Ook ziet hij dat jongeren bij hun ouders of grootouders blijven wonen omdat startwoningen alleen betaalbaar zijn voor mensen met een dikke knip. „De woningmarkt is kapot”, concludeert hij.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het CDA de pijlen richt op de doorgeschoten marktwerking. Recent uitte zorgminister Hugo de Jonge het verlangen om ook het ook in de zorgsector flink terug te schroeven. „De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol”, zei hij in een interview in het AD.