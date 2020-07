Toeristen blijven massaal weg uit Nederland

Dat blijkt uit een nieuwe prognose van Toeristenbureau NBTC. Ook het aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie gaat, wordt in 2020 gehalveerd, aldus het onderzoek.

Dat betekent dat er mogelijk 30 miljoen minder toeristen in ons land verblijven. Koepel Hiswa-Recron erkent de malaise. ,,Veel mensen blijven terughoudend, al komen de zomerboekingen nu wel goed op gang. Maar vol zit Nederland ook in het hoogseizoen nog lang niet”, meent directeur Geert Dijks.

Wereldwijd is de teruggang nog groter. De wereldtoerismeorganisatie UNWTO mikt dit jaar al op zo’n 75% minder internationale aankomsten, terwijl op een record van anderhalf miljard toeristen was gerekend. Het betekent een verlies van vele miljoenen banen.

Duitsers en Belgen

In Nederland zijn het volgens het NBTC vooral de Duitsers en Belgen die nog wel komen, al is het 40 tot 50 procent minder dan vorig jaar, toen er zes miljoen toeristen uit Duitsland en 2,5 miljoen uit België kwamen, de top-2.

De andere Europese landen zakken minimaal 60% weg, Amerika en China zelfs 80%. Het aantal slaapplaatsen in Nederland is gereduceerd van bijna anderhalf tot ruim een miljoen vanwege alle coranamaatregelen, zoals meer ruimte, 1,5 meter afstand en minder drukte. ,,Er is ook in juli en augustus genoeg plek”, aldus Dijks.

Achtertuin

Een groot aantal Nederlanders kiest er volgens hem voor om ondanks alle gezondheidsgaranties deze zomer in de achtertuin te blijven. ,,Er zijn helaas nog twijfels. De ondernemers hebben veel overredingskracht nodig om mensen naar hotels, vakantieparken, jachthavens en campings te trekken. Wij gaan hen helpen met een filmpje dat het veilig is.”

Volgens CBS-cijfers zijn er normaal in de zomermaanden 8700 logiesaccommodaties in Nederland, waarvan 3800 hotels en pensions, 2600 campings, 1400 huisjesterreinen en 900 groepsaccommodaties. Vorig jaar werden die ‘gevuld’ met 60% Nederlanders en 40% buitenlanders. In juli en augustus 2019 ging het totaal om tien miljoen gasten, goed voor 35 miljoen overnachtingen. Daar blijft naar verwachting de helft van over.