Gesprek kamp Waalre met burgemeester

De gemeente laat weten dat de burgemeester de bewoners heeft uitgenodigd omdat ze in de pers lieten weten een gesprek met hem te willen. Advocaat Peter van de Laar zegt dat de situatie gespannen is en dat het gesprek is bedoeld om misverstanden uit de wereld te helpen.

De woonwagenbewoners worden steeds nadrukkelijker in verband gebracht met de aanslag op het gemeentehuis in Waalre in juli. Ze beschuldigen de burgemeester van discriminatie omdat hij woonwagenkampen vrijplaatsen noemt die voor veel overlast en onrust zorgen. De burgemeester vindt dat woonwagenkampen beter kunnen verdwijnen.

De kampbewoners wilden aangifte doen tegen de burgemeester, maar wachten daar in ieder geval mee tot na het gesprek, aldus de advocaat.