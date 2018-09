Utrecht onderzoekt islam-internaten

Het gaat om gebouwen van de Sultan Ahmet-moskee. Volgens een woordvoerder is de gemeente in gesprek met beheerders van de locaties en vindt er „nauwkeurig onderzoek” plaats of er handhaving nodig is.

De gemeente ontdekte de overtredingen tijdens een onderzoek naar de brandveiligheid van islam-internaten in de stad. Dat deed ze nadat er vorige maand veel commotie ontstond, toen bleek dat naar schatting 3000 kinderen in Nederland in moskee-internaten wonen die niet altijd veilig zijn.

In Utrecht zijn er twee organisaties die op verschillende locaties jongeren laten wonen. Naast de Sultan Ahmet-moskee is dat ook de Stichting Educatie Centrum Utrecht (SECU). Alle locaties zijn door de gemeente brandveilig verklaard.