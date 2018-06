Nieuwe BMW i Concept op Los Angeles

Details

Exacte details over het nieuwe i-conceptmodel zijn nog niet bekend. Wel geeft BMW aan dat het opnieuw een beeld zal geven van hoe een mogelijk i-productiemodel gaat ogen.

X6 Performance Edition

BMW presenteert in Los Angeles tevens de al eerder voorgestelde i8 Roadster en verschillende andere modellen, waaronder een BMW X6 Performance Edition. "Dit pakket is exclusief voor de VS samengesteld. Klanten kunnen het wel als losse optie bestellen in Nederland uit de Individual en M Performance accessoirelijn", zegt de woordvoerder tegen Autovisie. De X6 Performance Edition geeft de X6 xDrive35i 15 pk meer vermogen. De X6 xDrive50i krijgt er 40 pk bij.