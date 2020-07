Kabinet en eilanden nog niet akkoord over steunpakket

onze parlementaire redactie

Den Haag De Caribische eilanden en het kabinet hebben nog geen overeenstemming over het financiële steunpakket voor de landen. De gesprekken met Aruba lijken een stuk verder gevorderd, Curaçao en Sint Maarten verwachten dat een akkoord nog weken kan duren.

De regeringsleiders van de drie landen waren speciaal voor het overleg met premier Mark Rutte en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelatie) vrijdagochtend naar Den Haag overgekomen, maar een akkoord leverde het nog niet op. De regeringsleiders van Curaçao en Sint Maarten waren als eerste uitgepraat.

„We konden niet instemmen met de voorwaarden die Nederland stelt”, zei de Curaçoase premier Eugene Rhuggenaath. Nederland vraagt in ruil voor de steun, die nodig is omdat de economie van de eilanden zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis, hervormingen. Zo moet er gesneden worden in het ambtenarenbestand en hun salarissen en moet de pensioenleeftijd omhoog. In ruil daarvoor ligt er een pakket van zeker 500 miljoen euro klaar voor de eilanden.

Toezicht

Maar het grootste pijnpunt is de ’entiteit’ die Nederland op wil richten die toezicht moet houden op de begroting van de landen. Vooral dat Nederland zelf wil bepalen wie in dat instituut gaan zitten doet pijn. „We zijn het ermee eens dat er een organisatie moet komen, maar die moet ons niet worden opgelegd”, zei Rhuggenaath. Over de Nederlandse voorwaarden moet hij ook nog overhandelen met de vakbonden op het eiland.

De minister-president van Sint Maarten, Silveria Jacobs, was veel uitgesprokener over het toezicht. Zij noemt die ’niet democratisch’ en vindt dat Nederland niet goed aanvoelt hoe dat toezicht overkomt op haar eiland. „We komen uit een kolonisatieperiode”, zegt Jacobs. Het toezicht op de begroting zou volgens haar een stap terug zijn na de onafhankelijkheid van de eilanden.

De Nederlandse eis om de pensioenleeftijd te verhogen, viel Jacobs ook rauw op haar dak. „We waren verrast dat die weer op de lijst stond. Het kost veel tijd om dat te regelen. Nederland heeft er jaren over gedaan, hoe kun je van ons verwachten dat we het in zes weken regelen?”

Aruba is verder

Curaçao en Sint Maarten denken nog wel enkele weken nodig te hebben om tot een akkoord over de steun te komen. Aruba lijkt een stuk verder, en hoopt komende week al rond te zijn. Knops en de Arubaanse premier Evelyn Wever-Croes spraken nog wat langer door.

De Arubaanse regeringsleider toonde zich na afloop optimistischer en wees erop dat haar land al aan veel van de Nederlandse voorwaarden voldeed. Maar voor de nieuwe voorwaarden die ons land stelt, had Wever-Croes nog geen draagvlak in haar land kunnen krijgen.