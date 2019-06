Ouders school Hania (12) aangeslagen door vermissing

Op de A.S. Talmaschool in Rotterdam is het nieuws van de vermissing van de leerling uit groep 8 ingeslagen als een bom. Ⓒ Google streetview

Rotterdam - De zorgwekkende vermissing van de 12-jarige scholiere Hania is als een bom ingeslagen op de A.S. Talmaschool in de Rotterdamse wijk Crooswijk. ,,Hier krijg je toch kippenvel van. Een meisje van 12 jaar uit groep 8 dat is verdwenen. Ik vind het heel zielig voor de moeder van Hania en het kind zelf”, vertelt een moeder die net haar kind naar de basisschool aan de Vaandrigstraat heeft gebracht. Vanochtend kreeg ze op haar telefoon een Amber Alert vanwege de vermissing van de Rotterdamse tiener. ,,Je schrikt je rot.”