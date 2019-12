Man ontvoert kind uit winkelwagentje oma

Op de hartverscheurende beelden is te zien dat de vrouw staat te praten met een medewerker achter een balie. Ondertussen komt er een man aangelopen die het kind zonder pardoes optilt en ermee wegloopt. Op het moment dat de vrouw zich omdraait en erachter komt dat haar kleinkind weg is, zet ze het op een gillen en loopt ze snel naar de uitgang. Binnen een mum van tijd is ze terug met het jongetje weer in haar armen.

De verdachte is een beveiliger van het winkelcentrum, zo laat de politie weten. „De politie heeft de beelden van de beveiligingscamera bekeken. Hij kon meteen geïdentificeerd worden als een beveiliger die aan het werk was en is meteen gearresteerd.”