Lilianne Ploumen stopt als PvdA-leider en als Kamerlid: ’Het past niet bij mij’

Ploumen volgde begin vorig jaar Lodewijk Asscher op, die opstapte vanwege zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Ze schrijft dat het als partijleider „belangrijk is om leidend en opinie-vormend te zijn op alle onderwerpen. Om niet alleen een leider te zijn die Den Haag kan openbreken voor wat er leeft in ons land en in de wereld, maar ook een die bedreven is in het debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Ik vind dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken, en daarom treed ik terug.”

Ploumen stapt ook op als Tweede Kamerlid omdat ze geen ze de fractie en haar opvolger niet „in de weg wil lopen. Ik word niet het orakel uit Slotervaart maar blijf wat ik al die jaren was, een betrokken partijlid.”