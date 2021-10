Zorggroep Bocholtz wil onderste steen boven: hoe kon demente man (81) ondanks gps-bandje vermist raken?

Premium Binnenland

Enorm tekort aan hondenopvang: ’Mensen moeten weer naar kantoor’

Met de opheffing van veel van de coronamaatregelen zijn we steeds vaker de deur uit. Maar wat doen we met de naar schatting 200.000 honden die er in coronatijd bij zijn gekomen? Dagopvangen zitten vol en uitlaatservices kunnen de vraag nauwelijks aan.