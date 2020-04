Tientallen coronaboetes: ’We blijven natuurlijk niet waarschuwen’

In het Friese Tzum werd zaterdagavond in een woning een illegale kroeg ontmanteld. Na een melding ontdekte de politie dat er een feestje aan de gang was. De aanwezigen – allen volwassenen - werden op de bon geslingerd. De wijkagent op social media: „We blijven natuurlijk niet waarschuwen.”

Diezelfde nacht werden in het natuurgebied Feanwalden acht jongeren betrapt rond een kampvuur. Ook zij werden op de bon geslingerd.

De politie in Friesland had het toch al druk met het naar huis sturen van jongeren die zich in groepjes op straat ophielden. „Het blijft soms moeilijk voor de jeugd om thuis te blijven”, zo meldt de politie Noordwest-Fryslân op social media. Desondanks wordt erop gehamerd de RIVM-regels in acht te nemen.

Vrijdagavond werd in Leeuwarden een café gesloten dat in weerwil van de coronadreiging gewoon open was.

In Zaandam werd zaterdag een groot pokertoernooi gestopt. In een bedrijfshal waren tientallen mensen bijeengekomen voor een toernooi. 53 Mensen gingen op de bon en er waren enkele aanhoudingen.

In Groningen werden in het gebouw van de studentenvereniging Vindicat 15 studenten op een bekeuring getrakeerd.

In Hoogeveen moest de politie een feestje in een achtertuin beëindigen. Er waren te veel mensen op een te kleine oppervlakte.

Een keet in Nijensleek bleek na een melding te zijn ingericht als kroeg. Er waren mensen aan het feesten. De keet is gesloten, de mensen zijn geverbaliseerd.

In het Gelderse Ede moest de politie een feest in een garage beëindigen. Daar waren zeven jongeren bijeengekomen, zo maakte de politie bekend op Instagram

Vier mannen uit De Fryske Marren werden vrijdagavond opgepakt in een bosgebied bij Luttelgeest (Fl.), omdat ze gewapend door het bos banjerden. Ze zijn vastgezet in Almere en verhoord. De zaak wordt aan het Openbaar Ministerie voorgelegd, maar één bon krijgen ze sowieso. Ze verplaatsten zich met zijn vieren in een auto en dat is momenteel verboden...

Twintig personen kregen zaterdagmiddag in Amsterdam-Zuidoost een boete, omdat ze zich niet hielden aan de coronaregels. Ze hadden zich om een onduidelijke reden verzameld op een sportveld en kregen allemaal een bon van 390 euro. Een vrouw van 47 en een man van 41 werden aangehouden, omdat ze niet weg wilden gaan.

De politie Zeeland heeft in de nacht van zaterdag op zondag in de Oosterscheldebekkenregio 28 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de regels wilden houden. Zaterdag besloot de Veiligheidsregio Zeeland al om de Boulevard in Vlissingen af te sluiten, omdat het er te druk werd.