Stichting AAP in Polen aangekomen om vier leeuwen en een Afrikaanse hond uit Oekraïne te redden

Deze dieren zijn aan hun lot overgelaten, toen de verzorgers op de vlucht sloegen voor de oorlog in Oekraïne. Peter de Haan van Stichting AAP zegt tegen Omroep Flevoland dat een reddingsactie nodig was, aangezien niemand in het door oorlog verscheurde land meer voor de dieren kon zorgen.

Stressvolle reis

De reis van Oekraïne naar Polen was erg stressvol voor de dieren; ze hebben veel meegemaakt, stelt De Haan. „Ze hebben vier dagen in een koude vrachtwagen gestaan, tijdens mortiervuur, overvliegende raketten: dat is buitengewoon stressvol”, zegt hij tegen Omroep Flevoland.

De dieren gaan uiteindelijk naar een opvanglocatie in Spanje en worden tijdens de reis goed in de gaten gehouden en gevoed.