Gevangenis Zaanstad in ’lockdown’

Dat melden bronnen van De Telegraaf binnen het JCZ. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt dat er een grote zoekactie is geweest en dat de gedetineerden beperkt waren in hun bewegingsvrijheid. Er zou sprake zijn van liquidatiedreiging met een schietpen, maar daar kan de DJI niets over zeggen. ,,De zoekactie heeft niets opgeleverd. Vandaag keren we langzaam terug naar de reguliere situatie in het complex’’, zo laat een woordvoerder weten.

Uitbraakpoging verijdeld

Het is erg onrustig in het gevangeniswezen. In de Penitentiaire Inrichting in Zutphen werd eind januari een uitbraakpoging verijdeld en vorige week liet justitie de tot levenslang veroordeelde crimineel Dino Soerel overplaatsen na informatie over een uitbraakpoging die op handen zou zijn. Soerel zit nog steeds in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught ondanks protest van zijn advocaten. Soerel heeft volgens zijn advocaten ontkend dat hij wilde ontsnappen.

Ook in de gevangenis in Zaanstad is een forse reeks incidenten geweest. Zo doet de recherche Noord-Holland onderzoek naar de ernstige bedreiging van een gevangenisdirecteur, raakte in december een medewerker ernstig gewond bij een aanval door een gedetineerde en zijn er recent twee affaires ontdekt tussen personeel en gedetineerden. Die zijn ten strengste verboden.

Drankfeestjes achter tralies

Eerder raakte de bajes in opspraak door foto’s en video’s die uitlekten naar deze krant. Gedetineerden in filmden eigen drugs- en drankfeestjes in de bajes met heimelijk naar binnen gesmokkelde smartphones. Smokkel van drugs en telefoon is een groot probleem binnen het JCZ.