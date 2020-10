Helmplicht op de lange baan

De helmplicht voor snorfietsers komt er op verzoek van de Tweede Kamer. VVD en PVV zijn tegen. De voorstanders in de Tweede Kamer vinden al langer dat de VVD-minister treuzelt met de het voorstel en wijzen naar artsen. Die zien dat veel mensen gewond raken door het niet dragen van een helm.

Volgens Van Nieuwenhuizen gaat het nu door ’onvoorziene knelpunten’ langer duren dan verwacht om een helmplicht in te voeren. Te veel haast maken kan volgens de verkeersminister zorgen voor ’averij’ bij de Raad van State.

Verder zijn er tal van praktische obstakels. Zo zou een brombakfiets buiten de nieuwe regels vallen en een driewieler-bromfiets niet. Een ander punt is de vraag welke helm mensen precies moeten dragen, TNO doet hier nog onderzoek naar en verwacht pas in november resultaten te kunnen geven. Ook vreest de minister een financieel probleem voor mensen die een helm moeten kopen en juist bewust uit zuinigheid hebben gekozen voor dit vervoersmiddel om niet zo’n investering te doen.

’Na verkiezingen’

Van Nieuwenhuizen lijkt de politieke besluitvorming nu richting of zelfs over de verkiezingen heen te tillen, stelt CDA-Kamerlid en initiatiefnemer van de plicht Wytske Postma. „Het kan wat ons betreft veel eerder. De minister maakt het onnodig complex.”

GL-Kamerlid Kröger is woest: „Dit getraineer is een klap in het gezicht van de artsen die hier – terecht – voor pleiten.” Of uitstel afstel gaat worden hangt af van komende maanden. In maart zijn de verkiezingen. Het kabinet zal zodra het demissionair is een lijst maken met ’controversiële’ onderwerpen. Die zijn voor een volgend kabinet. Het is uiteindelijk aan de Kamer om te beslissen wat wel en wat niet ’controversieel’ is.