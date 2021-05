Massale rellen in Jeruzalem bij Al-Aqsa-moskee

De Palestijnse Rode Halve Maan meldt dat 163 Palestijnse betogers gewond zijn geraakt, van wie er meer dan 80 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. De meeste Palestijnse gewonden hebben verwondingen aan hun gezicht en ogen vanwege de rubberkogels en de scherven van flitsgranaten die tegen hen zijn ingezet, meldt Al-Jazeera. De Israëlische politie telde zes gewonden in haar gelederen. De politie werd door de betogers bekogeld met stenen, flessen en andere voorwerpen.

Bekijk de beelden:

Nadat duizenden Palestijnen kort voor het einde van de ramadan bijeen waren gekomen in en rond de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem ontstonden er ongeregeldheden.

Gezinnen weggebonjourd

De spanningen rond de aanstaande uitzetting van Palestijnse gezinnen uit Oost-Jeruzalem is de laatste dagen hoog opgelopen. Onder meer de Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen dat het moet voorkomen dat Palestijnse families uit hun huis worden gezet ten gunste van Joodse kolonisten.

Ⓒ REUTERS

„We zijn zeer bezorgd over de verhoogde spanningen in Jeruzalem”, zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Ook de dreigende uitzetting van Palestijnse families in wijken in Oost-Jeruzalem „van wie er meerderen al generaties in hun huis wonen” baart zorgen. Het is van groot belang dat de spanning terugloopt en stappen die de toestand kunnen verergeren worden vermeden, zoals uitzettingen, activiteiten van kolonisten en vernieling van huizen, aldus de woordvoerster.

Ⓒ REUTERS

Het Israëlische hooggerechtshof houdt maandag een hoorzitting over de kwestie. De VN-commissaris voor mensenrechten heeft al gezegd dat de uitzettingen onrechtmatig zouden zijn.

Ramadan

Sinds de ramadan is het geweld tussen de Palestijnen en Israël opgelaaid. Het belooft voorlopig nog niet voorbij te zijn met de onrust: volgende week herdenken de Palestijnen de ’nakba’ (ramp), zoals zij de verdrijving van honderdduizenden Arabieren ten tijde van de oprichting van de staat Israël noemen.