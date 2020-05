Boa-vakbonden kondigen acties aan

ROTTERDAM - De vakbonden voor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) bereiden acties voor in Rotterdam. De voorstellen die de Rotterdamse wethouder handhaving Bert Wijbenga hen deed over beschikbare middelen voor de boa’s in de stad vinden zij onvoldoende. Dat schrijven zij donderdagavond in een brief aan de wethouder.