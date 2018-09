Familie klaagt politie aan om Breivik

De klagers vinden dat de politie faalde bij de uitvoering van haar taken op het eiland Utoya. Daarbij gaat het om de vraag of er levens hadden kunnen worden gered als de politie sneller ter plaatse was geweest, aldus de woordvoerder.

Breivik pleegde op 22 juli 2011 een bomaanslag in de regeringswijk van Oslo. Acht mensen kwamen om het leven. Hij ging vervolgens naar Utoya. Daar schoot hij 69 mensen dood. De meeste slachtoffers waren hier jongeren die meededen aan een jeugdkamp van de Noorse Arbeiderspartij.

Een onafhankelijke commissie kwam eerder deze maand tot de conclusie dat Breivik op het eiland eerder had kunnen worden gearresteerd als de politie alerter had gereageerd.

Breivik (33) werd vorige week veroordeeld tot 21 jaar cel, de zwaarste gevangenisstraf in Noorwegen. De straf kan steeds worden verlengd als wordt vastgesteld dat hij nog een gevaar voor de samenleving vormt.