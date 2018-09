Breivik baalt van koude koffie

Zijn advocaten hebben het bestaan van de brief bevestigd, waar een Noorse krant vrijdag uit citeert. Het ministerie van Justitie wilde geen commentaar geven.

Er zit Breivik veel dwars. Zo vindt hij dat hij te weinig boter bij zijn brood krijgt. Ook wil hij vochtinbrengende crème in zijn cel bewaren. Zijn grieven richten zich ook tegen de handboeien die hij om moet als hij wordt vervoerd. Die zijn zo scherp als een scheermes en snijden in zijn polsen.

Breivik werd in augustus veroordeeld tot de maximale celstraf van 21 jaar. Hij zit in een streng beveiligde gevangenis nabij hoofdstad Oslo. Breivik joeg op 22 juli vorig jaar met twee terreuraanslagen 77 mensen de dood in.