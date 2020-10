Man die ’t Palet binnenreed toont berouw: ’Ik heb niets tegen de juf’

Ⓒ Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Haarlem - De 55-jarige Michel K. uit Grootebroek die op 1 juli in zijn woonplaats basisschool ’t Palet binnenreed, betuigde tijdens de pro-formazitting op maandagochtend bij de rechtbank in Haarlem huilend spijt: „Ik weet dat ik veel mensen pijn heb gedaan en daar heb ik spijt van. Het is nooit mijn bedoeling geweest om iemand wat aan te doen.”