Mannen tonen neptestuitslag voor zakenvlucht naar Marokko: taakstraf

Op 21 januari toonde het tweetal een vervalste negatieve uitslag van een PCR-test, die nodig is om te mogen reizen. De marechaussee kwam er snel achter dat het een nepuitslag was waardoor de mannen werden geweigerd voor hun vlucht.

De mannen zeiden dat ze er te laat achter kwamen dat een PCR-testuitslag nodig was, daarom regelde een van hen valse certificaten. Die man zei dat hij regelmatig thuistests had gedaan en daarom dacht dat het geen gezondheidsrisico voor andere mensen zou opleveren. De tweede man was bang dat de PCR-test schadelijk zou zijn voor zijn gezondheid.

Onverantwoord

De politierechter vindt dat de mannen met dit gedrag anderen in gevaar hebben gebracht. Ze namen het risico om mensen in het vliegtuig en in Marokko te besmetten met het coronavirus. Het vervalsen van testuitslagen vormt volgens de rechter een „bedreiging voor de volksgezondheid.”