Hond na vijf dagen zonder eten en drinken eindelijk uit smalle rotsspleet gered

De 12-jarige hond genaamd Liza was op 7 oktober aan het wandelen met haar baasje in Minnewaska State Park Preserve. Ineens verdween het kleine, harige beestje uit het zicht: ze was een rotsspleet ingerend. Medewerkers van het park kwamen ter plekke, maar konden het blaffende hondje niet helpen. Er zat niks anders op dan de toestand van het dier vijf dagen lang te controleren met een camera.

Op dinsdag werden twee leden van het New Jersey Initial Response Team, een vrijwilligersgroep die gespecialiseerd is in grotreddingen, ingeschakeld. Vrijwilliger Jessica Van Ord - de kleinste van de groep - was uiteindelijk in staat om zich door de 12 meter smalle spleet te wurmen, helemaal naar de bodem.

Ⓒ NY State Parks Twitter

Toen ze het hondje eenmaal had gezien, gebruikte ze een hotdog die aan het uiteinde van de vangpaal hing om ervoor te zorgen dat het dier haar hoofd in de lus zou steken.

Terwijl de hotdog boven de viervoeter hing, ging ze op haar achterpoten staan en stak haar kop door de lus. „Toen trokken we haar omhoog en ik slaakte een zucht van verlichting toen ik haar harige lichaampje vastpakte. ’Ik heb de hond!’ schreeuwde ik en hoorde gejuich boven”, aldus Van Ord op Facebook.

Behalve schrik heeft het dier niets overgehouden aan het avontuur.